Iltempo.it - Foibe, imbrattate con vernice rossa le targhe di Balduina. FdI: "Mani vigliacche"

Leggi su Iltempo.it

L'ennesimo sfregio a una dolorosa pagina di storia che troppo spesso è stata raccontata male opolata. A Roma, le duein memoria dei martiri delleposte sul parco ciclopedonale di- Monte Mario sono statecon una. "Registriamo con sconcerto come siano state nuovamente, da, leposte sul parco ciclopedonaleMonte Mario che ricordano la tragedia dellee il dramma dell'esodo degli Italiani di Fiume, Istria e Dalmazia", hanno dichiarato in una nota il coordinatore FdI del Municipio Roma XIV Federico Guidi, il capogruppo municipale Stefano Oddo e gli altri consiglieri Torresi, Mariani, Naso e Menna. Un'azione, quella andata in scena a Roma, "eroica compiuta nel buio della notte che conferma il livello di questi individui che agiscono vigliaccamente di notte ma che non fermerà minimamente il nostro impegno nel ricordare la tragedia dellee il dramma dell'esodo di oltre 350 mila nostri connazionali.