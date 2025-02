Fiumicino Operazione Sex&Clean | il documentario in onda su Sky Crime

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 febbraio 2025 – Debutta in prima tv stasera, domenica 23 febbraio, alle ore 22:00 ilSex&Clean su Skye in streaming su NOW. Tutto inizia nel 2022 all’aeroporto Leonardo da Vinci quando la polizia giudiziaria intercetta un pacco sospetto.Da quel momento inizia un’inchiesta senza precedenti che svela l’esistenza di una rete internazionale di traffico illecito. Grazie a un’coordinata da diverse procure italiane, le forze dell’ordine riescono a compiere un intervento decisivo: sessanta arresti, settanta perquisizioni e oltre 150 persone sotto indagine. L’inchiesta ha messo in luce un’organizzazione criminale che coinvolge figure insospettabili, tra cui professionisti, star del mondo dello spettacolo e rappresentanti istituzionali.