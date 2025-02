Ilfogliettone.it - Firmerebbe Scudetto al Napoli e Champions all’Inter? Le parole di Conte

“No, non lo so. Ausilio? Non parlo di cose che dicono altri dirigenti o allenatori, a meno che non si tocchi da far male il. Mi sembra una cosa da non commentare, superflua”. Con queste, Antonioha aperto la conferenza stampa in vista della trasferta dela Como, prevista per oggi. Un inizio che lascia poco spazio alle speculazioni, ma che non manca di suscitare curiosità.Spinazzola e Olivera pronti a tornare?ha poi parlato della situazione infortuni, concentrandosi su Spinazzola e Olivera: “Si allenano in gruppo da due giorni, sono arruolabili, se saranno abili lo vedremo (ride, ndr). Li arruoliamo e faremo delle scelte, se ci sarà da prendere qualche rischio dovremo farlo perché non c’è una soluzione differente al rischio”. Una dichiarazione che lascia intendere come il tecnico sia pronto a fare di necessità virtù, anche a costo di correre qualche rischio.