Firenze si ribalta il cesto di una mongolfiera durante la fase di atterraggio | soccorse 4 persone

Attimi di paura a San Casciano, in provincia di, dove unaha avuto un incidenteladi. Ilsi sarebbeto, causando la caduta delle trea bordo insieme al pilota. Immediato l’intervento dei soccorsi, con l’arrivo dei vigili del fuoco e del personale del 118.Le squadre di emergenza hanno operato per mettere in sicurezza l’area e, in particolare, le bombole di gas della. “I vigili del fuoco del comando die i soccorritori del 118 sono intervenuti nel comune di San Casciano in Val di Pesa, nella zona di Santa Cristina in Salivolpe, in via Malafrasca”, si legge in una nota diffusa dalle autorità.L’incidente sarebbe avvenuto in una zona con un leggero dislivello, rendendo instabile l’e provocando ilmento del