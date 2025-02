Thesocialpost.it - Firenze, come sta il neonato morso alla testa da un pitbull

Il neonato di soli 15 giorni, aggredito da un bull terrier staffordshire a Firenze, resta in prognosi riservata. Il piccolo si trova ricoverato presso l'ospedale Meyer, dove i medici monitorano costantemente le sue condizioni. L'episodio si è verificato venerdì 21 febbraio in un'abitazione di via Franchetti, nel quartiere di Novoli. L'aggressione durante il pranzo in famiglia L'attacco del cane è avvenuto mentre il bambino era in braccio alla madre di 22 anni. La famiglia era riunita per il pranzo, insieme ai nonni materni. Erano da poco passate le 13:10 quando il bull terrier si è improvvisamente avventato sul neonato.