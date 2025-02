.com - Fiorentina sconfitta (1-0) al 95? nella battaglia di Verona. Kean all’ospedale per un colpo al visto. Arbitro troppo tollerante. Pagelle

Cede al 95', laal Bentegodi di. Il gol di Bernede quando sta per scadere anche l'interminabile recupero è una dura mazzata per la squadra viola. Uscita malconcia negli scontri di gioco. La fisicità dei giocatori veronesi è stata determinante. C'è apprensione per conoscere il referto di Moise, trasportato all'ospedale diper accertamenti in seguito all'infortunio patito al 21' del secondo tempo in seguito alal viso subìto nel contrasto con Coppola Daqwidowicz. L'articolo(1-0) al 95?diper unalproviene da Firenze Post.