Thesocialpost.it - Fiorentina, paura per Moise Kean: esce in barella dopo un colpo al volto

Brutta serata per la, nuovo acquisto viola, ha lasciato il campo inun violentoal. Il bomber azzurro ha riportato una ferita all'arcata sopraccigliare e ha provato a continuare, mapochi minuti si è accasciato a terra. Lo stadio lo ha salutato con un lungo applauso. Le condizioni di: attesa per gli esamiL'attaccante ex Juventus ha ricevuto una prima medicazione, ma il dolore non gli ha permesso di proseguire. Lo staff medico dellasta valutando l'entità del, in attesa degli esami strumentali nelle prossime ore.Preoccupazione per PalladinoL'allenatore spera che non sia un infortunio grave. Ilè stato forte, ma l'auspicio è che si tratti solo di una botta senza conseguenze serie.