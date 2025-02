Sport.quotidiano.net - Fiorentina ko a Verona: decide Bernade nel recupero. Paura per Kean

, 23 febbraio 2025 – Un gol in pienodi Antoine Bernede condanna laal terzo ko di fila ma soprattutto regala tre punti d’oro in chiave salvezza all’Hellasche al Bentegodi si impone per 1-0 sui viola. Tre punti figli del grande spirito e dell’estrema compattezza mostrati dai gialloblù che, dopo aver corso qualche rischio ad inizio gara, hanno saputo prendere le misure dellaimbrigliandola con una difesa molto attenta. Nella ripresa, poi, i padroni di casa sono saliti di tono anche in fase offensiva, puntando sulla loro velocità in campo aperto e creando buone opportunità con Sarr e Dawidowicz. Messa alle corde e rimasta senza– uscito in barella dopo essersi accasciato al suolo a seguito di uno scontro fortuito con un avversario – laha cercato timidamente di reagire con un’incursione in area di Zaniolo ma nulla ha poi potuto quando in pienoil neoentrato Bernede ha vinto un rimpallo con Marì, saltato Comuzzo e insaccato la rete decisiva.