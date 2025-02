Quotidiano.net - Fiera del Cicloturismo. Le due ruote ancora in scena a Bologna

Ladel– il più grande evento in Italia dedicato ai viaggi in bicicletta e tra i più importanti al mondo – si prepara ad accogliere i visitatori per la sua quarta edizione, in programma dal 4 al 6 aprile 2025 a, in Piazza Lucio Dalla. Sarà un’occasione unica per esplorare le migliori destinazioni scoprire le tendenza del settore e incontrare esperti e appassionati provenienti da tutto il mondo. L’evento ospiterà numerosi stand con espositori italiani ed esteri con una crescita del 30% rispetto alla terza edizione, offrendo una panoramica completa delle mete più affascinanti e dei servizi dedicati ai cicloturisti. Tra i protagonisti spiccano l’Emilia-Romagna, ospite della manifestazione, Sicilia e Spagna come sponsor e il Friuli Venezia Giulia come partner speciale.