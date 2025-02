Movieplayer.it - Festival di Berlino 2025, il norvegese Dreams vince l'Orso d'Oro: ecco tutti i premi

Leggi su Movieplayer.it

Ildiha eletto i suoi vincitori, consegnando l'd'Oro al filmando il documentario degli italiani Gianluca e Massimiliano De Serio con una menzione speciale. È stato il filmad aggiudicarsi l'd'Oro aldi, il primo diretto da Tricia Tuttle. Neidella 74a edizione della storica kermesse c'è però anche un po' di Italia, grazie al riconoscimento andato al documentario dei fratelli Gianluca e Massimiliano De Serio.d'oro per il miglior film:(originale "Drømmer") di Dag Johan Haugerudd'argento Grano della Giuria: O último azul di Gabriel Mascarod'argentoo della Giuria: El Mensaje di Ivan Fundd'argento per la miglior regia: Huo Meng per Living the .