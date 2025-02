Anconatoday.it - Festa al PalaBadiali: l'Okasa liquida il Cagliari con un pokerissimo e sale al primo posto

FALCONARA MARITTIMA – L’Falconara conquista la vetta in Serie A. Pur in coabitazione con le campionesse d’Italia del Bitonto, le “Citizens” salgono in cima alla graduatoria del massimo campionato di futsal femminile come non accadeva da maggio 2022. Nel mezzo una rivoluzione tecnica e di.