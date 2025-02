Ilrestodelcarlino.it - Fermignanese incrollabile. Il Vismara a bocca asciutta

: Marcantognini, Santi (84’ Ragni), Labate, Giovanelli, A. Fraternali, Mariotti, Cantucci (78’ Patarchi), Lucciarini, L. Fraternali (87’ Izzo), Patrignani (49’ Garota), Saidykhan (79’ Surano). All. Pazzaglia.: Melchiorri, Oliva (49’ Cenciarini), Bertuccioli, Del Pivo, Palazzi (84’ Harrach), Capomaggi, Carnaroli (60’ Mazzari), Pistola, Montanari, Gaudenzi (71’ Amati), Morani. All. Fulgini. Arbitro: Negusanti di Pesaro. Reti: 55’ Palazzi autogoal, 64’ Cantucci Note: espulso al 68’ Del Pivo per doppia ammonizione FERMIGNANO Scontro d’alta classifica tra. Prima occasione per ladopo trenta secondi, con Cantucci che si infila tra due avversari e viene murato dall’uscita bassa di Melchiorri. Ilva vicino al vantaggio al 26’: Montanari mette Gaudenzi davanti a Marcantognini, che si rifugia in angolo.