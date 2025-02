Ilfattoquotidiano.it - Fermati due uomini per l’omicidio di Roberto Bolzoni, ucciso con 35 coltellate a Lodi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Duesono statidai carabinieri con l’accusa di aver commessodi, il 61enne trovato senza vita martedì scorso nella sua Golf bianca, parcheggiata in piazza Omegna, a. I due presunti responsabili, entrambi italiani, sono stati prelevati dalle loro abitazioni e condotti in carcere. Uno di loro risulta essere già noto alle forze dell’ordine Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire i dettagli del, cercando di capire se ci fossero legami tra le vittime e gli indagati o se il movente fosse legato a dinamiche più complesse. Al momento, le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti non escludono ulteriori sviluppi., 61 anni, aveva ferite al collo e al volto, verosimilmente causate da un coltellino trovato nell’abitacolo.