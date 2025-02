Noinotizie.it - Federazione italiana pallavolo: il pugliese Giuseppe Manfredi confermato presidente Oggi le elezioni

Di seguito un comunicato diffuso da Fipav:Si è conclusa a Rimini la 47a Assemblea Nazionale per il rinnovo del Consiglio dellaFederale per il quadriennio 2025-2028, il. Insieme a lui i ViceMassimo Sala ed Elio Sità., nato ad Alberobello (Bari) il 1 giugno 1953, nel 1978 è entrato a far parte del Comitato Provinciale di Bari della FIPAV come consigliere edella Commissione Giovanile Provinciale; ha ricoperto la carica diprovinciale dal 1987 al 1992. Dopo essere stato Commissario straordinario del Comitato Regionale della Puglia dal 1993 al 1994, è diventatoregionale nel 1996, guidando il Comitato fino al 2005 e nuovamente dal 2008 al 2012. Entrato nel Consiglio federale per la prima volta nel 1992, è stato eletto Vicenazionale nel 2012 per poi esserenelle successive