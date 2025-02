Romadailynews.it - Favola della domenica – Le cartoline

C’era una volta una bambina di nome Lena che collezionava. Ne aveva di ogni specie: quelle che ritraevano panorami oppure quadri d’autore o ritratti di persone.Le aveva acquistate nelle varie città dove si era recata in vacanza.Le teneva riposte in un cassetto segreto. Erano un tesoro da non condividere con nessuno.Solo una volta le aveva mostrate alla cugina Cristiana venuta dall’estero, ma aveva rifiutato di dargliene qualcuna in regalo.Un giorno Lena sentì una notizia al telegiornale. La città in cui abitava Cristiana era stata colpita da un forte terremoto.‘Oh, povera cuginetta!’ pensò afflitta ‘chissà se è rimasta incolume. Ora mi dispiace di essere stata tanto egoista e non averle donato neanche una delle mie’.Quando la mamma le disse che tutti i parenti lontani si erano salvati, Lena prese il suo prezioso pacchetto e, una dopo l’altra, spedì lea Cristiana per farle sentire il suo affetto e per farsi perdonare la sua passata insensibilità.