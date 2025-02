Romadailynews.it - Favola della domenica – Il drappo rosa

Leggi su Romadailynews.it

C’era una volta un ritaglio di stoffa che attendeva di essere comprato. Il negoziante l’aveva messo in bella mostra in vetrina in una cesta di vimini. Era di colorecon piccole stelle d’argento.Il ritaglio pensava tra sé : ‘Chissà chi andrò ad adornare con la mia bellezza. Forse una ragazza che desidera una sciarpa oppure una fanciulla che mi userà come cintura e poi. perché no?.una fidanzata che mi sceglierà come velo da sposa’.Osservava con curiosità le persone che si fermavano ad ammirarlo ma nessuno entrava nel negozio per acquistarlo.Una ragazzina vestita poveramente si accorse dello stupendoesposto e le brillarono gli occhi. Guardò la bambola che aveva in braccio. Era consumata e senza vestiti.La bimba la immaginò avvolta in quel ritaglio lucente e il volto le si allargò in un grande sorriso.