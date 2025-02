Ilnapolista.it - Fabregas: «Conte mi ha fatto sudare. Giocare contro lui è stato come guadagnare un anno di esperienza»

, allenatore del Como, ha risposto ad alcune domande a Dazn dopo aver battuto il NapoliVittoria delle tue idee.«Una scelta quella di mettere un attaccante e levare un centrocampista. Proviamo sempre ad essere offensivi. Sentivo che nel secondo tempo eravamo in un momento che l’entusiasmo era forte. Ho voluto portare un po’ di energia e provare a vincere la partita».Il Como squadra migliorata dal punto di vista mentale:«Si nelle ultime due partite. Questa però si deve continuità. Si deve dare fiducia a tutta la squadra di continuare a lavorare. La personalità della squadra, vogliamoin un certo modo e serve tanta personalità. Sononto non solo per la vittoria, ma per il Como che ha una certa mentalità. Questo è solo l’inizio ci sono tante cose da migliorare».Cosa non ti è piaciuto nel primo tempo:«Nel primo tempo, ricordiamo che abbiamo giocatouna squadra fortissima che ha un allenatore incredibile.