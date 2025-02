Ilrestodelcarlino.it - Fabbrico, quarantenni aggrediti da gruppo di giovani

(Reggio Emilia), 23 febbraio 2025 – Due uomni di 40 e 43 anni di età sono rimasti feriti, in modo non grave, in seguito a un’aggressione ad opera di un gruppetto di 4-5(alcuni pare di origine straniera), avvenuta poco prima delle 20 in via Matteotti, in centro a. Secondo quando ricostruito dai carabinieri in base alle prime testimonianze raccolte sul posto, pare che il diverbio sia nato da futili motivi, forse riconducibili a sguardi mal interpretati che avrebbero innescato una discussione, inizialmente verbale ma poi degenerata rapidamente in aggressione fisica. I due uomini sono stati colpiti con calci e pugni, riportando lievi contusioni medicate in ospedale a Guastalla, dove sono stati accompagnati in ambulanza. Per loro non si registrano conseguenze di rilievo.