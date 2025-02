Spazionapoli.it - “Fa male”, Conte su Como-Napoli: tecnico deluso

Serie A,2-1: pomeriggio amaro per Antonioche ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita.Triplice fischio al Sinigaglia: il match trasi è concluso sul risultato di 2-1. La sconfitta contro la squadra di Fabregas non permette agli azzurri il nuovo sorpasso sull’Inter di Simone Inzaghi che rimane, così, primo in classifica a +1 suldi Antonio. A poco meno di una settimana dallo scontro diretto, così, al Maradona i partenopei affronteranno, nello scontro diretto, l’Inter da secondo in classifica.Sulla partita die sulla preparazione che spetterà alin vista del big match, Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita.: “Abbiamo mostrato un po’ delle crepe, non dobbiamo tirare troppo la corda”Rispetto alla gara disputata contro ilha sottolineato:“A me il primo tempo è piaciuto molto anche perché dopo l’errore di Rrahmani abbiamo ripreso subito a giocare e a fare la partita.