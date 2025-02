Oasport.it - F1, presentata la nuova Aston Martin: “Vogliamo puntare alle vittorie con continuità”

È stata svelata ufficialmente la, quella che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2025 e che racchiude in sé notevoli aspettative. Una vettura profondamente rinnovata e ambiziosa, che vuole tornare a combattere per i piani alti della classifica (come accaduto nel 2023) per intraprendere nel migliore dei modi laera di Adrian Newey, che entrerà in azione in maniera effettiva solamente nelle prossime settimane.Nuove strutture, investimenti pesantissimi da parte del proprietario Lawrence Stroll e il mirino ben puntato verso presente e futuro con il “mago” della tecnica che prenderà per mano tutto il team assieme a Enrico Cardile, nuovo direttore tecnico (ex Ferrari) con Andy Cowell che sarà il nuovo team principal prendendo il posto di Mike Krack che, invece, è passato al ruolo di responsabile di pista.