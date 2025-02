Ilrestodelcarlino.it - Ex Tollok, un mese in più per trattare ancora

Un altrodi tempo per gettare le basi per il futuro della ex. E’ un piccolo periodo supplementare ma molto prezioso, che dovrebbe consentire di trovare l’accordo con l’azienda interessata a subentrare alla multinazionale americana, che ha deciso di trasferire la produzione in India e in Cina, dove il costo del lavoro è inferiore. L’accordo raggiunto in Regione dava tempo fino alla fine di febbraio per subentrare al costo simbolico di un solo euro, prima che la cassa integrazione partisse e congelasse le operazioni. Ilsupplementare consentirà alle parti in causa di avere unsupplementare per portare a termine le operazioni. Sono in ballo 77 dipendenti, sebbene alcuni gi loro siano a buon punto per collocarsi altrove. Nel frattempo ci sono 30 giorni supplementari per completare alcune commesse e per chiudere la trattativa.