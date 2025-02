Quifinanza.it - Evasione, categorie e Regioni con più debiti verso il Fisco: partite Iva solo 1 su 8

Leggi su Quifinanza.it

Tra gli oltre 22 milioni di italiani concon lo Stato, soltanto uno su otto è una partita Iva. È quanto emerge dall’elaborazione del Centro studi della Cgia di Mestre sui dati dell’fiscale forniti dall’Agenzia delle Entrate.Nell’analisi, gli esperti dell’associazione delle pmi sostengono che contrariamente al sentire comune, i lavoratori autonomi non sono la categoria di lavoratori con più evasori, ma anzi rappresentano la quota di contribuenti con meno problemi con il.L’fiscaleLa Cgia di Mestre ha pubblicato uno studio sull’fiscale in Italia sulla base dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui, negli ultimi 20 anni, l’ammontare di tasse, contributi, imposte, bollette, multe non riscosse dalo da altri enti è pari a 1.274,5 miliardi di euro.