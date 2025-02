Sport.quotidiano.net - Euroscivolone al Tardini. Molle e confuso, brutto ko a Parma. C’è un Abisso con il vero Bologna

dall’inviato Gianmarco Marchini Le uniche cose da salvare nel pomeriggio delalsono il pari della Lazio a Venezia e il ko del Milan a Torino. Per il resto, quella diè una fotografia da cestinare: brutti, sgranati e con gli occhi rossi, i ragazzi di Italiano che, dopo le due ’x’ di Empoli e Lecce, perdono altri punti pesantissimi sulla strada per l’Europa. Mancano ancora tredici partite da giocare,, ma la Roma domani sera potrebbe portarsi a meno uno, mentre Juventus e Fiorentina lanciarsi rispettivamente a più 8 e più 4. Scenario tremendo con cui apparecchiare il recupero di giovedì con il Milan. Italiano, fin qui magistrale nel gestire una stagione gonfia di aspettative e difficoltà, dovrà essere bravissimo nel resettare la testa dei suoi ragazzi, che apartono con la batteria carica, ma si spengono troppo in fretta, con un preoccupante secondo tempo privo di energia, ancor prima che di idee.