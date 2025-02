Europei Cadetti di Scherma 2025 è subito grande Italia | gli Azzurrini fanno 4 podi ad Antalya

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 febbraio– Francesca Lentini è campionessa d’Europa nella sciabola, Niccolò Sonnessa d’argento e Francesco Delfino di bronzo nella spada, Giorgia Ruta sale sul terzo gradino delo nel fioretto. Quattro medaglie in un giorno, e tante emozioni azzurrine. Il Campionato Europeoe Giovaniad, nelle prime tre competizioni individuali dedicate agli Under 17, si è aperto così, nel segno dell’che ha calato il poker di.Sciabola d’oroL’Inno di Mameli è stato il primo a suonare oggi in Turchia, in onore del trionfo della sciabolatrice Francesca Romana Lentini. La marcia d’oro dell’atleta del ClubRoma, già vicecampionessa del mondo in carica a Riyad 2024, è iniziata con cinque vittorie e una sconfitta nella fase a gironi, ed è poi proseguita con una prova di forza dopo l’altra nel tabellone di eliminazione diretta, a partire dall’assalto del tabellone da 32 contro la greca Kazakou, superata per 15-12.