European Open di Judo a Varsavia, Elios Manzi conquista l’oro nei 66 kg

– Arriva una splendida medaglia d'oro per, nel Warsawdi2025. L'Azzurro delle Fiamme Gialle, che vive e si allena al Centro Sportivo di Castelporziano, sale sul primo gradino del podio nei 66kg.In competizione, è stata una finale tutta italiana con Fabrizio Esposito (StarClub) che si è messo l'argento al collo.Oggi in programma le altre gare.aggiunge una medaglia al suo ricco palmares di successi, che vede tre bronzi europei.Foto Fijlkam/fijlkam.it