Lanazione.it - Eurofighter a difesa del cielo: decollo da Grosseto per allarme bomba, aereo di linea scortato

, 23 febbraio 2025 – Angeli delche “abitano” in Toscana ma che sono pronti in pochissimi minuti a partire per assicurare la sicurezza dei collegamenti aerei. Sono stati glidel Quarto Stormo dia decollare nel pomeriggio di domenica dopo l’per un volo della American Airlines decollato da New York e diretto in India, a Nuova Dehli. L’distava sorvolando il Mar Caspio quando è arrivata la segnalazione di un possibile ordigno a bordo. Il comandante ha dunque avvisato il personale di terra. L’ordine diimmediato per glidiè scattato poco dopo le 16 – spiega l’Aeronautica Militare in una nota – da parte del Caoc (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente Nato responsabile dell’area, sotto il controllo dell’11° GruppoAerea Missilistica Integrata (Dami) di Poggio Renatico.