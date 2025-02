Reggiotoday.it - Eurobasket 2025, tutto pronto per Italia-Ungheria: i 12 azzurri in campo e dove vedere la gara in tv

Il grande giorno è arrivato. Entusiasmo alle stelle a Reggio Calabria e per gli inossidabili appassionati della palla a spicchi che stasera riempiranno un PalaCalafiore sold out (settemila gli spettatori presenti) come ai tempi d'oro dello sport vissuti in città.Emozioni e fischio d'inizio.