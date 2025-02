Iodonna.it - Era più performante di un computer...

Avrebbe potuto capire il suo destino fin da piccola, in effetti. Katherine Johnson era una ragazza che. contava già allora. Contava tutto. I piatti e le posate che lavava. I passi che la separavano dalla chiesa. Le stelle che vedeva. Aveva ereditato il talento per i numeri da suo padre che, solo guardando un albero, valutava con precisione quanta legna ne avrebbe potuto ricavare.Quando nasce, nel 1918, in uno sperduto paesino della Virginia, le donne negli Stati Uniti non hanno ancora diritto al voto, la sua famiglia si sposta su un calesse, e per una bambina di colore come lei nell’America della segregazione razziale, il futuro non è una parola del dizionario. Sua nonna era stata proprietà di un uomo bianco con cui aveva avuto quattro figli e due figlie, tra cui sua madre. Che ha sempre nascosto le proprie origini.