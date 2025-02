Ilgiorno.it - Era evaso dai domiciliari. Finisce dietro le sbarre

Era uscito di casa in orari non compatibili con quanto aveva stabilito il giudice che, dopo avergli letto una sentenza di condanna, lo aveva lasciato scontare la pena agli arresti. Ma lui, 47enne residente a Cremona, nei giorni scorsi non ce l’aveva più fatta e, nonostante avesse un braccialetto elettronico applicato alla caviglia, era uscito e se ne era andato in giro per la città e a fare la spesa nel centro commerciale di Cremona Po. Qui la sua fuga era terminata perché era stato raggiunto dai carabinieri che lo avevano arrestato e portato davanti al giudice. Il magistrato, lo aveva rimesso agli arrestifino a ieri, quando ha deciso di interrompere la carcerazione casalinga per mettere il 47ennele. Così i carabinieri sono tornati a casa del 47enne per comunicargli la decisione del giudice e per portarlo in carcere a Ca’ del Ferro, dove resterà fino a quando avrà scontato la sua pena.