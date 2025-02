Oasport.it - Equitazione: Linda Heed sorprende tutti nella tappa di FEI Jumping World Cup a Göteborg

La svedesesi rivela, a sorpresa, profeta in patrianumero 13 della FEICup 2024-2025, Western European League, che si è tenuta a a.L’amazzone che monta Skylander VS ha infatti trovato un doppio percorso netto, dapprima qualificandosi allo spareggio finale e poi arrivando davanti anel jump off decisivo col crono di 35.91.Alle sue spalle – a completare il podio – sono arrivati il tedesco Mario Stevens, secondo con 36.08 e montante Starissa FRH, e l’olandese Maikel van der Vleuten, bronzo nell’ultimo concorso individuale olimpico a Parigi 2024 e oggi terzo in sella a Beauville Z N.O.P. con il tempo di 36.47.Non vi erano italiani in concorso, in una gara che ha visto il favoritissimo Henrik von Eckermann, anch’egli svedese e numero 1 del ranking, arrivare soltanto 5° per un errore costatogli carissimo durante il jump off.