Quotidiano.net - Entra armato in ospedale, spara e uccide agente in Pennsylvania. Cinque feriti, morto l’aggressore

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 22 febbraio 2025 – Paura in. Un uomo ha aperto il fuoco in unferendopersone endo unche aveva risposto alla chiamata di emergenza. Latoria è avvanuta all'UPMC Memorial Hospital, appena fuori Harrisburg, in, dove è stato ucciso anche il presunto uomo. L'di polizia, Andrew Duarte, èsul colpo. Le autorità hanno identificato il tiratore come Diogenes Archangel-Ortiz, 49 anni. Non è stato reso noto il movente dellatoria. Il procuratore distrettuale della contea di York, Tim Barker, ha dichiarato che Archangel-Ortiz èto incon una borsa in cui erano contenute una pistola e delle fascette e si è diretto al reparto di terapia intensiva. "Ortiz ha preso in ostaggio membri dello staff dell'UPMC.