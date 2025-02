Bergamonews.it - Energia, dazi, ricerca ed immigrazione: a Bergamo si chiede all’Europa di far ripartire l’industria

Leggi su Bergamonews.it

. Una coincidenza: a 5 anni dall’esplosione della pandemia Covid in Italia e a tre anni dall’invasione russa dell’Ucraina, asi osserva il presente e si discute di futuro. L’occasione è il convegno “Innovare per tornare a crescere” al Kilometro Rosso promosso daPopolare, l’area riformista del Partito Democratico.Le diverse tavole rotonde, che hanno scandito la giornata di sabato 22 febbraio, non mancano di prendere atto di scenari globali difficili. Gli Usa di Trump che minaccianoai prodotti europei, l’esclusione dell’Unione Europea dalle trattative di pace tra Russia ed Ucraina, le aspettative del voto in Germania e la paure dei nazionalismi che frammentino ancora di più il fragile equilibrio europeo. C’è quindi il tema della necessità di una difesa unica per l’Ue, un cambio di visione strategica verso iannunciati dal presidente Trump e verso la Cina – soggetto protagonista del presente e del futuro dell’auto elettrica – il ruolo dell’intelligenza artificiale, il costo dell’e, infine, come gestire l’dal Sud del mondo di fronte ad un Paese che ha un gap di natalità ormai evidente.