Lanazione.it - Empoli e gli automobilisti indisciplinati: multe per 6 milioni di euro. Sul podio città e Valdarno

Empolese Valdelsa, 23 febbraio 2025 –, Fucecchio e Vinci sono i primi tre Comuni (in rigoroso ordine decrescente) ad aver fatto registrare gli importi economicamente più alti, a livello di Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, in termini di sanzioni accertate per il mancato rispetto del codice stradale. L’importo complessivo è tuttavia in calo: se il totale delleaccertate in tutto il 2023 superava i 6di, le contravvenzioni elevate nel 2024 superano di poco i 5.800.000. Il quadro dei singoli Comuni è però variegato: essendo il Comune più popoloso, al primo posto restacon 2.035.558,03(in calo di circa 200milarispetto al 2023). Situazione inversa per Fucecchio, che sale dai circa 1.200.000di due anni fa al 1.306.827,62 dello scorso anno.