Sololaroma.it - Empoli-Atalanta Streaming Gratis: Gasperini per il riscatto in Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

La 26° giornata di Serie A sta entrando sempre di più nel suo vivo, con partite importanti ed emozioni a non finire. Il turno di campionato nostrano proseguirà oggi 23 febbraio con quattro gare da non perdere, fondamentali sia per quanto concerne la zona Europa che per ciò che riguarda la lotta per non retrocedere. Una delle sfide in programma in questa domenica metterà a confrontoed, pronte a scendere in campo alle ore 18:00 allo stadio Carlo Castellani. Un duello estremamente delicato, tra due squadre che sono in cerca diper motivi ben diversi.L’andamento diedReduce dalla sconfitta per 3-0 con l’Udinese, l’è entrato in un vera e propria crisi che appare senza una via di uscita. Gli azzurri non vincono, infatti, dall’8 dicembre con il Verona per 4-1.