Empoli-Atalanta | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo l’eliminazione in Champions, nerazzurri chiamati alla reazione in campionato. Alla ricerca del riscatto anche la squadra di D’Aversa, reduce dal ko con l’Udinese Dopo il rumoroso ko in Champions contro il Bruges, con eliminazione ai playoff, l’è chiamata a rialzare la testa in campionato. Oggi, domenica 23 febbraio, i nerazzurri affrontano l’al Castellani nel 26° . L'articoloin tv è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.