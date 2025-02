Inter-news.it - Empoli-Atalanta, Lookman risponde a Gasp! Dominio e tre punti

Leggi su Inter-news.it

L’vince per 5-0 contro l’al Carlo Castellani reagendo alla dura sconfitta in Champions League. Ademolaa dovere a Gian Pieroerini. CORSA SCUDETTO – L’vince per 5-0 contro l’e si rifà avanti per lo scudetto. I bergamaschi non lasciano nemmeno le briciole al Carlo Castellani e ottengono i treche li portano a -3 dal primo posto. Il calendario sorride a Gian Pieroerini, che nel weekend prossimo giocherà contro il Venezia guardando soprattutto lo scontro diretto tra Napoli e Inter. C’è la concreta possibilità che i nerazzurri guadagninosu una delle prime due o su entrambe.VITTORIA – Adnon c’è storia. Al minuto 27 arriva l’autogol di Gyasi e tutto prosegue in discesa per l’. Si aggiunge al tabellino il solito Mateo Retegui, poi c’è tempo anche per lo show di Ademola