Empoli-Atalanta le formazioni ufficiali | Lookman gioca titolare

Empoloi-, le– in attesa di conferma (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Grassi, Henderson, Cacace; Esposito, Maleh; Colombo. All. D’AversaA disp. Vasquez, Seghetti, Sambia, Tosto, Bacci, Kovalenko, Zurkowski, Kouamé, Konaté(3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui,. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Del Lungo, Ruggeri, Palestra, Cuadrado, Ederson, Sulemana, Brescianini, Samardzic, Vavassori, VlahovicArbitro: Mariani Gasperini rilancia immediatamentedal primo minuto nel tridente insieme a De Ketelaere e Retegui. Novità in mediana dove c’è Pasalic al posto di Ederson, a cui è concesso un turno di riposo.In difesa Posch preferito a Toloi per fare reparto con Djimsiti e Kolasinac davanti a Carnesecchi, mentre sulle corsie ci sono Bellanova e Zappacosta.