Empoli Atalanta 0-5, "manita" della Dea che dilaga contro i toscani. La classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l'Inter

di Redazione0-5, la Dea condanna i: lanel 26° turno di campionatoFinisce qui. Al triplice fischio il punteggio segna 5-0 per gli ospiti. Un buon risultato per gli uomini di Gian Piero Gasperini chenounmai entrato in partita grazie alle reti di Retegui, la doppietta di Loockman (che allontana le critiche degli ultimi giorni), Zappacosta e l’autogol di Gyasi a sbloccare il match.che conquista tre punti importanti e consolida il terzo posto in. Ecco il nuovo voltonel campionato italiano.Inter 57Napoli 56554Lazio 47Juventus 46Fiorentina 43Milan 41Bologna 41Roma 37Udinese 36Torino 31Genoa 30Como 28Verona 26Cagliari 25Lecce 25Parma 2321Venezia 17Monza 14Leggi su Internews24.