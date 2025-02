Firenzetoday.it - Empoli-Atalanta 0-5, gol e highlights: azzurri demoliti dalla Dea e salvezza che si complica

Leggi su Firenzetoday.it

L'cade sempre più giù. Dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Udinese, arriva un altro pesante ko per gli, che al Castellani incappano in 5-0, stavolta a favore dell'. Ok che la partita sulla carta era difficile, ma l'visto quest'oggi in campo è sembrata una squadra.