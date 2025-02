Emery dice che vuole aiutare Rashford a riprendere la fiducia dopo un impressionante esibizione a Chelsea Win

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-22 22:24:00 Breaking news:Unaiafferma di voler “sostenere” e “” Marcusche il prestito del Manchester United ha impressionato come Aston Villa Cam da dietro per battere ila Villa Park.Un’altra delle firme del prestito di Villa, Marco Asensio, ha segnato due volte nel secondo tempo mentre i padroni di casa si sono ripresi dall’apertura di Enzo Fernandez per ottenere una vittoria per 2-1., che è uscito dalla panchina a metà tempo, ha fornito assist per entrambi gli obiettivi mentre l’attaccante dell’Inghilterra cerca di riaccendere la sua carriera lontano dall’Old Trafford.sembrava una costante minaccia a sinistra per Villa, edha rivelato che volevail 27enne ala sua.Un enorme tre punti pic.