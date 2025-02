Ilrestodelcarlino.it - Elio Germano: "Mettiamo in scena un sogno"

Come si mette inun? Come si dà voce e suono alle speranze della giovinezza? È il piccolo miracolo die Teho Teardo, alle prese con il testo di Pierpaolo Pasolini ’Ildi una cosa’. Un testo particolare, questo: il primo romanzo scritto, era il 1948, ma di fatto l’ultimo pubblicato nel 1962. E nel suo Friuli, fra storie di miseria e lotte contadine, di disperati tentativi di oltrepassare il confine Jugoslavo, Pasolini aveva ambientato le vicende di tre amici alle soglie dei vent’anni. L’attore e il musicista, di nuovo assieme, hanno scavato in quelle pagine, sono andati in quei luoghi, li hanno fatti parlare attraverso le testimonianze delle persone. È nato così lo spettacolo che arriva a Bologna dal 25 al 27 in un teatro Duse sold out e all’Auditorium Primo Maggio di Crevalcore (1 marzo).