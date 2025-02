Elezioni in Germania | vincono i popolari di Csu al 29% Afd al 195% Enigma governo

Thesocialpost.it - Elezioni in Germania: vincono i popolari di Csu al 29%, Afd al 19,5%. Enigma governo

Grande attesa, non solo in, per i risultati dellefederali. I seggi si sono chiusi alle 18. Questi i risultati secondo gli exit-pol in continuo aggiornamento: CDU/CSU 28,4%, AFD 29,1%, SPD 16,3 %, Verdi 12,4%, Die Like 8,8%, FDP 5%, BSW 5%. Il candidato cancelliere di CDU/CSU, Friedrich Merz, che ha ottenuto un ottimo risultato, è certo di poter guidare il. Ma molto dipenderà dal risultato dei liberali e della BSW, che attualmente sono in bilico sul 5%, cioè la soglia che consente di eleggere deputati. In crescita la CDU/CSU, in netto calo la SPD, ma meno del previsto. Balzo in avanti della AFD, che tuttaviq era data dai sondaggi oltre il 21%.Va ricordato che il Bundestag, dopo la modifica della legge elettorale, sarà composto per la prima volta da 630 deputati invece che 736, un cambiamento che potrebbe influenzare, seppur marginalmente, la distribuzione dei seggi tra i partiti.