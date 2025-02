Feedpress.me - Elezioni in Germania, vince la Cdu di Merz, boom dell'ultradestra di AfD, tracollo Spd

La Cdu/Csu tiene ma non sfonda , Afd vola e diventa il secondo partito al Bundestag, l’Spd precipita al minimo storico i Verdi calano ma non crollano, la Linke raddoppia i consensi, l’Fdp e il Bsw sono sul filoa soglia di sbarramento. Questo è quanto emerge dagli exit poll sullepolitiche tedesche realizzate dall’istituto Wahlen per l’emittente pubblica Zdf. Gli exit poll assegnano.