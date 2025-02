Lapresse.it - Elezioni in Germania, oggi si vota: Cdu-Csu in testa ai sondaggi

Leggi su Lapresse.it

Urne aperte dalle 8 alle 18 inper lefederali che determineranno la composizione del nuovo Bundestag, in un clima segnato dall’angoscia per un nuovo attacco con coltello, dalle tensioni legate all’ascesa dell’ultradestra e dalle difficoltà economiche.Gli ultimiconfermano la Cdu-Csu di Friedrich Merz incon il 29,5%, seppur in lieve calo. L’AfD si mantiene stabile al 21%, mentre l’Spd del cancelliere Olaf Scholz fatica a risalire, restando ferma al 15%. I Verdi si atno al 12,5%, mentre la sinistra di Die Linke continua a guadagnare terreno, salendo al 7,5%. L’Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw) registra il 5%, ma resta a rischio, così come l’Fdp, che pur crescendo di 0,5 punti percentuali al 4,5%, rimane sotto la soglia minima per entrare nel Bundestag.