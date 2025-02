Elezioni in Germania i primi exit poll | vince la Cdu di Merz seconda l’estrema destra di AfD Affluenza record oltre l’80%

Leggi su Open.online

Secondo idi Zdf, sono i cristiano-democratici della Cdu-Csu a imporsi come primo partito allefederali inindette dopo la caduta del governo di Olaf Scholz. Il partito di Friedrichè accreditato al 28,5% delle preferenze secondo le previsioni. Cresce, come da aspettative,di Alternative für Deutschland (AfD), che si piazza al secondo posto con il 20% e ottiene il suo miglior risultato di sempre a un’elezione federale. Seguono, rispettivamente in terza e quarta posizione, la Spd di Scholz al 16,5% e i Verdi al 12%. Exploit della sinistra radicale di Die Linke che ottiene, sempre secondo i, il 9% dei voti, quasi il doppio della percentuale ottenuta nel 2021. Oscillano intorno al 5% – ossia alla soglia di sbarramento – i rossobruni di Sahra Wagenknecht (Bsw) e i liberali di Lindner (Fdp).