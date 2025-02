Elezioni in Germania dal caro energia all’auto | le ragioni della crisi economica che ha spinto il Paese verso l’Afd

Leggi su Open.online

Lapolitica che ha portato alla sfiducia di Olaf Scholz e alleanticipate in, che si svolgeranno oggi 23 febbraio, è legata a doppio filo con la. Il governocosiddetta «coalizione semaforo» – composta da Socialdemocratici, Liberali e Verdi – si è spaccato proprio quando avrebbe dovuto mettersi d’accordo sul pacchetto di riforme per risollevare l’economia del. Da «locomotiva d’Europa» laè diventata una delle economie meno performanti del Vecchio Continente (nel 2024 il suo Pil si è ridotto per il secondo anno consecutivo) e ha risentito più di tutti gli altri degli shock che hanno sconvolto l’Ue negli ultimi anni: dalla pandemia di Covid alla guerra in Ucraina, dalladel gas russo alla svolta protezionistica degli Stati Uniti di Donald Trump.