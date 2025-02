Notizie.com - Elezioni Germania, record di affluenza: mai così dal 1990, il trionfo è di Merz

Leinhanno registrato undi, la più alta dala oggi. Ecco chi è in testa.di: maidal, ilè di(ANSA) Notizie.comIl primo partito è il Cdu che si trova al 29%, mentre seconda si attesta Afd al 20% e sottolinea come sia un risultato davvero storico. La sinistra si rilancia grazie alla Link all’8.5%, ma al momento la maggioranza dei seggi al Bundestag è per Cdu-Csu e Spd. Queste sono le stime della tv pubblica che evidenziano come l’alle urne sarebbe addirittura dell’84% di chi poteva esprimere voto, risultato storico non accadeva da 35 anni.Come già evidenziato, la tv pubblica tedesca ha evidenziato come l’Unione Cdu/Csu di Friedrichabbia vinto leinper un risultato che in molti si aspettavano.