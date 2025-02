Ilfoglio.it - Elezioni Germania: Merz non convince, AfD raddoppia, la Linke rimbalza mentre l’affluenza si impenna

I seggi elettorali sono rimasti aperti dalle 8 alle 18. Né levatacce né chiusure tardive né, tantomeno, turni elettorali di due giorni. Oggi i tedeschi hanno votato per rinnovare il Bundestag, la camera bassa del Parlamento, e, primo dato certo,alle urne ha fatto un balzo in avanti rispetto al voto di settembre 2021. Alle 14 aveva già votato il 52% degli aventi diritto rispetto al 36,5% nel 2021 – quel giorno votò il 76,4% degli elettori. Secondo le prime proiezioni la vittoria è andata all’Unione Cdu-Csu, il blocco moderato guidato dal candidato cancelliere Friedrich. Un’affermazione del 28,5 per cento, se confermata dallo spoglio delle schede nelle prossime ore, inferiore alle attese dei sondaggi secondo cui l’alleanza fra cristiano democratici e cristiano sociali bavaresi avrebbe chiuso attorno al 30 per cento.