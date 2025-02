Lettera43.it - Elezioni federali in Germania 2025: i risultati in diretta

Si sono chiuse alle 18 le urne per leinche porteranno al rinnovo del Bunderstag, il Parlamento del Paese. Le sezioni hanno avviato lo spoglio e a breve arriveranno i primi dati parziali che daranno un’iniziale indicazione suidella consultazione. Tutti gli ultimi sondaggi davano come favorita la Cdu di Friedrich Merz, con un consenso pari al 29-30 per cento, seguita dall’Afd di Alice Weidel al 20-21 per cento e l’Spd di Olaf Scholz al 15. Se così dovesse andare, Merz da solo non avrebbe la maggioranza per governare e dovrebbe dunque allearsi con almeno tre partiti (dato che ha escluso di coalizzarsi con l’estrema destra).Articolo completo:in: iindal blog Lettera43