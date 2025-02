Bergamonews.it - El Pais consiglia una visita in Città Alta ed esalta Piazza Vecchia

Il quotidiano spagnolo ‘El’ scomoda il celebre architetto Le Corbusier per ricordare che Bergamo ha una delle piazze più belle d’Europa.Nell’articolo viene proposto un itinerario attraverso tre dei laghi più affascinanti del nord Italia: Maggiore, Orta e Como. Il viaggio inizia a Stresa, sul Lago Maggiore, famoso per le sue isole Borromee. In particolare l’Isola Bella, con il suo splendido palazzo e giardini barocchi, e l’Isola Madre, un vero angolo di natura. Si prosegue poi verso il Lago d’Orta, un piccolo lago meno conosciuto ma dal fascino irresistibile, con il borgo di Orta San Giulio, un luogo tranquillo e pittoresco, e la bellezza intramontabile dell’Isola di San Giulio dove si puòre una basilica antica e godere di un’atmosfera senza tempo. Infine, il Lago di Como, famoso per i suoi paesaggi mozzafiato, le ville storiche come Villa Carlotta, e il pittoresco borgo di Bellagio.